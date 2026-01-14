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Letta “La voce di Emma Bonino non rimarrà spenta, continuerà”

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Set 14, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Ricordo soprattutto un’Emma Bonino militante, amica, persona, grandissima donna. Una grande perdita per l’Italia e per l’Europa. Non è un caso ma tutte le sue battaglie sono messe oggi in discussione, tutte messe sotto attacco: quelle sul ruolo della donna, sul multilateralismo, multiculturalismo, sul ruolo dell’Europa integrata. Credo che il messaggio forte sia quello di non lasciare le sue battaglie senza che vengano portate avanti in Europa, ma anche e soprattutto nel nostro Paese. Una grande voce che non rimarrà spenta, che continuerà”. Così l’ex premier Enrico Letta, lasciando la camera ardente di Emma Bonino. “L’ho scelta come ministro degli Esteri perché era la scelta giusta e non solo non mi sono mai pentito – ricorda -, ma dopo mi sono detto: guarda che bella scelta ho fatto. Era una persona che metteva creatività e disciplina, che sapeva stare in un gioco di squadra”.

xb1/col4/gtr

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