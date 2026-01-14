D’Alema “Di Emma Bonino mancherà il suo femminismo determinato”

ROMA (ITALPRESS) – “Credo che in modo più significativo quello ci mancherà in questo momento così difficile per la vita del Paese, è il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne in un momento in cui ancora oggi sono minacciati i diritti delle donne. Ma anche il suo europeismo. Di tutta la sua esperienza sono gli aspetti più forti e più importanti che ho
condiviso”. Così l’ex premier Massimo D’Alema, lasciando la camera ardente di Emma Bonino. “È un rapporto molto antico fatto di
battaglie comuni in cui i Radicali sono stati avanguardia, per i diritti civili, il divorzio, l’interruzione di gravidanza, e di momenti di dissenso anche aspri. Ricordo momenti comuni e di discussione anche molto dura, come quando decisero di sostenere
Berlusconi”, ricorda.
condiviso”. Così l’ex premier Massimo D’Alema, lasciando la camera ardente di Emma Bonino. “È un rapporto molto antico fatto di
battaglie comuni in cui i Radicali sono stati avanguardia, per i diritti civili, il divorzio, l’interruzione di gravidanza, e di momenti di dissenso anche aspri. Ricordo momenti comuni e di discussione anche molto dura, come quando decisero di sostenere
Berlusconi”, ricorda.
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