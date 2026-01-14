D’Alema “Di Emma Bonino mancherà il suo femminismo determinato”

ROMA (ITALPRESS) – “Credo che in modo più significativo quello ci mancherà in questo momento così difficile per la vita del Paese, è il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne in un momento in cui ancora oggi sono minacciati i diritti delle donne. Ma anche il suo europeismo. Di tutta la sua esperienza sono gli aspetti più forti e più importanti che hocondiviso”. Così l’ex premier Massimo D’Alema, lasciando la camera ardente di Emma Bonino. “È un rapporto molto antico fatto dibattaglie comuni in cui i Radicali sono stati avanguardia, per i diritti civili, il divorzio, l’interruzione di gravidanza, e di momenti di dissenso anche aspri. Ricordo momenti comuni e di discussione anche molto dura, come quando decisero di sostenereBerlusconi”, ricorda.

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