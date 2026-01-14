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Energia, Pichetto “La sfida per il futuro è renderci più autonomi possibile”

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Set 14, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “La nostra produzione nazionale di energia sul fronte elettrico è il 40%, ma complessivamente, rispetto ai trasporti, rispetto a quelle che sono le importazioni di fossili, noi siamo quasi totalmente dipendenti dall’estero. Quindi la sfida che abbiamo davanti è renderci più autonomi possibile, che significa più sicuri possibile”. Così il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell’evento ‘Sovranità energetica e competitività’ a Palazzo Lombardia. “E tutto questo lo si può fare sul fronte elettrico solo aumentando la produzione di rinnovabili, aumentando quello che è il nostro mix termico, elettrico, fotovoltaico, eolico e naturalmente biomasse, quindi biogas che poi diventa biometano”, ha spiegato il ministro.

xm4/col4/gtr

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