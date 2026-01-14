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Scuola di Trappeto intitolata a Biagio Conte, Schifani “Una giornata di gioia”

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Set 14, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Non posso che manifestarvi la mia gioia per la giornata di oggi che apre l’anno scolastico. Una giornata in
cui si inaugura una scuola che porta il nome di un uomo esemplare per il patrimonio umano e morale che ci ha lasciato, ma anche
un’occasione in cui si celebra una fortissima sinergia tra Stato e Regione, tra governo nazionale e governo regionale, nella quale ho
sempre creduto. Iniziare la settimana in questo modo è una spinta a fare sempre di più, ad andare avanti, a mettere ordine e far
crescere questa regione”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, partecipando alla cerimonia di inaugurazione del nuovo plesso di via Milano a Trappeto, intitolato alla memoria di Fratel Biagio Conte. Il presidente è stato accolto dal sindaco del Comune

pc/azn
(Fonte video: Regione Siciliana)

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