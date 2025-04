La Russa “Salone del Mobile centrale per il Made in Italy”

MILANO (ITALPRESS) – “Innanzitutto sottolineerei la centralità di questo appuntamento per la produzione italiana del mobile, per il Made in Italy, e per la capacità moltiplicativa che ha il far incontrare i produttori italiani insieme con chi viene da ogni parte del mondo”. Lo ha detto il Presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine della sua visita al Salone del Mobile in corso a Milano. “C’è molto Sud-Est asiatico – ha aggiunto -, mi pare, ma non solo, c’è tutto il mondo”. “Credo che il lavoro del Salone del Mobile si riverberi positivamente sulla nostra economia ma anche, e questo per me è ancora più importante, sulla conferma dell’immagine del gusto e della bellezza del Made in Italy”, ha concluso.

