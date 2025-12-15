IN EVIDENZA

De Iuliis, con la formazione continua IoT e realtà aumentata entrano in azienda

Di

Dic 15, 2025


La De Iuliis Macchine, attiva dal 1985 nella lavorazione dell’acciaio, ha scelto di crescere puntando su formazione continua, innovazione tecnologica e sostenibilità. Grazie ai piani avviati con Fondimpresa, l’azienda ha introdotto IoT, realtà aumentata e robotica di saldatura, trasformando i processi interni e ampliando le competenze dei suoi operatori. Un percorso che mostra come la formazione possa orientare un’intera organizzazione verso un modello produttivo più moderno, sicuro e competitivo.
abr/mrv

Di

