La Casa Bianca trasforma le politiche sui migranti in videogiochi





WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La campagna dell’amministrazione di Donald Trump contro l’immigrazione irregolare approda anche nel mondo dei videogiochi. La Casa Bianca ha messo online 5 titoli ispirati a celebri Arcade del passato, utilizzandoli per sostenere la propria politica di contrasto all’immigrazione. Il primo gioco richiama il meccanismo di Snake, con l’obiettivo di individuare i migranti che tentano di attraversare il Rio Grande. Il secondo videogame prende invece spunto da Tetris per costruire il muro lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. C’è poi Supply Line, dove bisogna scartare gli alimenti non conformi ai parametri di Make America Healthy Again (Maha, in evidente analogia con Make America Great Again – Maga). Gli ultimi due videogiochi sono Flappy Bill e Trump Savings Tycoon.

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(Fonte video: www.whitehouse.gov)