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Ippica, Lollobrigida “Il Governo ha messo in campo azioni di rilancio”

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Set 4, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro Governo ha messo in campo azioni di rilancio” per il settore dei cavalli. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, citando “la riduzione dell’Iva dal 22 al 5% per i puledri sotto i 18 mesi” e “la collaborazione con il Comune di Roma per il riavvio delle attività”. Le dichiarazioni sono state rilasciate all’Ippodromo delle Capannelle, in occasione della riapertura dell’impianto, alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dell’assessore capitolino allo Sport Alessandro Onorato. xu1/vbo/gsl

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