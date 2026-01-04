Incendio Conca d’Oro a Palermo, Tamajo “Tavolo di confronto permanente”





PALERMO (ITALPRESS) – “Dopo questa riunione sono particolarmente ottimista, c’è la volontà da parte di tutti gli uffici di procedere in maniera rapidissima alla ricostruzione delle parti del Conca d’Oro interessate dall’incendio. Non vogliamo creare allarmismi e preoccupazioni, è presto per quantificare i lavoratori che potranno tornare al lavoro”. Queste le parole dell’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, intervenuto in occasione della riunione negli uffici dell’assessorato in seguito all’incendio divampato al centro commerciale Conca d’Oro di Palermo. “Abbiamo fatto un’analisi generale e sappiamo che ci sono 1500 lavoratori circa in ballo a questa questione. Abbiamo invitato tutti gli uffici competenti, dai Vigili del Fuoco, a Inail, Inps, curatela fallimentare e varie proprietà immobiliari, facendo un’analisi che mi rende un po’ più ottimista. Abbiamo cercato di comprendere – afferma Tamajo – quali sono i tempi e le questioni rispetto a una riapertura del centro dal punto di vista settoriale, considerando che il 70% della struttura non è stata interessata dall’incendio e dai suoi danni. Questo tavolo di confronto è stato convocato in meno di 48 ore, stiamo analizzando tutti i percorsi e cercando in maniera costruttiva, senza populismo, di risolvere le questioni. Perché dobbiamo parlare di tempi? Nel momento in cui lo facciamo e sbagliamo di un giorno – rimarca l’assessore – dite che la politica non rispetta i tempi. Io non ne parlo – ha concluso -, sono qui per lavorare e questo tavolo tecnico permanente, già riconvocato per venerdì 11 alle ore 10, servirà a chiedere a ogni soggetto di dirci cosa ha fatto. Meglio di questo non posso fare”. xi6/vbo/azn