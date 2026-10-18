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Italpress Awards, Derchi (Medov) “Molto contenti di partecipare”

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Ott 18, 2026


WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Come Medov Group siamo molto contenti di partecipare per la prima volta all’Italpress Awards. Noi siamo un gruppo italiano con un footprint internazionale attivi nel mondo dello shipping, della logistica e in particolare siamo qui per promuovere il nostro nuovo brand Beyond by Medov Group. Siamo attivi nel Luxury Travel, turismo esperienziale e per fare esperienze genuine di livello assoluto”. Lo ha detto Luigi Derchi, General Manager di Medov Group, a margine della quarta edizione degli Italpress Awards, tenutasi a Washington.
xp6/abr/gtr

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