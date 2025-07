Italia-Croazia, Mattarella “Amicizia crescente e storia esemplare”

ZAGABRIA (CROAZIA) (ITALPRESS) – “Siete il pilastro delle relazioni tra Croazia e Italia, non solo un punto di garanzia dell’amicizia e nella collaborazione tra i nostri due Paesi, ma un punto di riferimento”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando a Zagabria la comunità italiana in Croazia. “Questa è un’occasione per farvi sentire la vicinanza della nostra Repubblica, per ringraziarvi. La storia di Croazia e Italia si intreccia nel tempo e in questi anni si è sviluppata in misura e modalità sempre positive, di collaborazione e di amicizia”, ha aggiunto.

Fonte video: Quirinale