IN EVIDENZA

Incendio al Conca d’Oro di Palermo, in azione anche elicottero della Forestale

Di

Set 1, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – I Vigili del fuoco stanno continuando le operazioni per domare le fiamme sul tetto del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo. Oltre alle autobotti presenti sul posto è stata necessaria l’azione dell’elicottero Falco 1 del corpo Forestale, decollato dall’aeroporto di Boccadifalco. La situazione è in evoluzione ma in progressivo miglioramento, con le fiamme che hanno interessato l’ala est del centro, fermandosi alle soglie dell’area ristoro. Alcuni negozi all’interno hanno riportato dei danni, ma chi si sta occupando della sicurezza dell’area riferisce che il quadro è “più tranquillo”. xi6/vbo/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Imprese, cresce la spinta verso digitale e decarbonizzazione

Set 1, 2026
IN EVIDENZA

Trasporto aereo, in Europa il traffico torna ai livelli pre-pandemia

Set 1, 2026
IN EVIDENZA

Ad agosto l’inflazione sale al 3,3%, pesano i rincari energetici

Set 1, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Imprese, cresce la spinta verso digitale e decarbonizzazione

Set 1, 2026
IN EVIDENZA

Trasporto aereo, in Europa il traffico torna ai livelli pre-pandemia

Set 1, 2026
IN EVIDENZA

Ad agosto l’inflazione sale al 3,3%, pesano i rincari energetici

Set 1, 2026
IN EVIDENZA

Incendio al Conca d’Oro di Palermo, in azione anche elicottero della Forestale

Set 1, 2026