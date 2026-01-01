Incendio al Conca d’Oro di Palermo, in azione anche elicottero della Forestale





PALERMO (ITALPRESS) – I Vigili del fuoco stanno continuando le operazioni per domare le fiamme sul tetto del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo. Oltre alle autobotti presenti sul posto è stata necessaria l’azione dell’elicottero Falco 1 del corpo Forestale, decollato dall’aeroporto di Boccadifalco. La situazione è in evoluzione ma in progressivo miglioramento, con le fiamme che hanno interessato l’ala est del centro, fermandosi alle soglie dell’area ristoro. Alcuni negozi all’interno hanno riportato dei danni, ma chi si sta occupando della sicurezza dell’area riferisce che il quadro è “più tranquillo”. xi6/vbo/azn