Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Kallas: “Attacchi ibridi dalla Russia per dissuaderci”

Di

Set 1, 2026

WICKLOW (IRLANDA) (ITALPRESS) – La Russia conduce “attacchi ibridi” in Europa per dissuadere i Paesi Ue dal sostenere l’Ucraina. Lo ha dichiarato l’Alta rappresentante Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Kaja Kallas, in un punto stampa al termine della riunione informale dei ministri della Difesa dell’Ue a Wicklow, in Irlanda. “Ma non ci riuscirà”, ha aggiunto Kallas. “Al contrario, aumenteremo il nostro sostegno e investiremo nella nostra difesa”, ha sottolineato. “Stiamo anche pianificando le sanzioni più severe di sempre contro la Russia: questo è il modo migliore per fermare Putin”, ha concludeo.
(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Imprese, cresce la spinta verso digitale e decarbonizzazione

Set 1, 2026
IN EVIDENZA

Trasporto aereo, in Europa il traffico torna ai livelli pre-pandemia

Set 1, 2026
IN EVIDENZA

Ad agosto l’inflazione sale al 3,3%, pesano i rincari energetici

Set 1, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Imprese, cresce la spinta verso digitale e decarbonizzazione

Set 1, 2026
IN EVIDENZA

Trasporto aereo, in Europa il traffico torna ai livelli pre-pandemia

Set 1, 2026
IN EVIDENZA

Ad agosto l’inflazione sale al 3,3%, pesano i rincari energetici

Set 1, 2026
IN EVIDENZA

Incendio al Conca d’Oro di Palermo, in azione anche elicottero della Forestale

Set 1, 2026