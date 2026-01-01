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Trasporto aereo, in Europa il traffico torna ai livelli pre-pandemia

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Set 1, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025, nell’Unione europea sono stati registrati 6,9 milioni di voli commerciali, con un aumento del 3,8% rispetto ai 6,7 milioni del 2024. Il numero dei voli è cresciuto costantemente dal 2021 e, nel 2025, è tornato su livelli simili a quelli precedenti alla pandemia: nel 2019 erano stati registrati 7 milioni di voli. Lo rileva Eurostat. Lo scorso anno, i voli commerciali non di linea, cioè i voli charter e gli altri voli speciali, hanno rappresentato l’8,5% del totale, con il maggior numero di voli non di linea registrato nei mesi estivi. Sul fronte degli aeroporti, nel 2025 Amsterdam Schiphol, nei Paesi Bassi, è stato lo scalo con il maggior numero di voli commerciali, di linea e non di linea. Seguono Parigi-Charles de Gaulle, in Francia, e Francoforte sul Meno, in Germania. Tra i dieci aeroporti con il maggior numero di voli commerciali, le percentuali più elevate di voli non di linea sono state registrate ad Atene-Eleftherios Venizelos, in Grecia, con il 5,2%, ad Adolfo Suarez Madrid-Barajas, in Spagna, con il 4,8%, e a Copenaghen-Kastrup, in Danimarca, con il 4,1%.
mrc/azn

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