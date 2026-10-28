Immigrazione irregolare, rimpatriati 28 stranieri





ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito delle iniziative realizzate dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere con il supporto dell’Agenzia Frontex, è stata effettuata un’operazione di rimpatrio congiunta mediante un volo charter diretto verso il Paese di origine dei soggetti rimpatriati. A bordo del volo 28 stranieri nord africani, scortati da personale specializzato in forza agli Uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. La quasi totalità con precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, nonché in materia di armi e di stupefacenti. vbo/mca3

(fonte video: Polizia di Stato)