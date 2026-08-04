IN EVIDENZA

Illumina rigenera un’area di Trapani segnata dallo spaccio

Di

Ago 4, 2026


TRAPANI (ITALPRESS) – Da simbolo di degrado a spazio di comunità. A Trapani è stato inaugurato Illumina, il primo progetto del suo genere nel Sud Italia, in un’area che in passato era stata indicata da un’indagine giudiziaria come una consolidata piazza di spaccio. Oggi quello stesso spazio ha cambiato volto. Dove prima c’erano degrado e illegalità, oggi risuonano i palloni che rimbalzano sul parquet, gli applausi per le evoluzioni di freestyle, l’energia del calisthenics e soprattutto le risate dei tanti bambini del quartiere. Trapani aggiunge una nuova luce alla mappa di Sport Illumina, il progetto ideato da Sport e Salute e finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani che sta trasformando spazi urbani in luoghi di incontro, crescita e opportunità, dimostrando che lo sport può essere il motore della rigenerazione sociale.

gm/gtr
(Fonte video: ufficio stampa Sport e Salute)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Pecoraro Scanio “Arrestare gli incendiari anche con le tecnologie EcoDigital”

Ago 4, 2026
IN EVIDENZA

Area Marina Protetta di Capri, Pecoraro Scanio “Sì finale Camera svolta storica”

Ago 4, 2026
IN EVIDENZA

Tg News – 4/8/2026

Ago 4, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Illumina rigenera un’area di Trapani segnata dallo spaccio

Ago 4, 2026
TOP NEWS

Agli Europei di nuoto artistico l’Italia è di bronzo nel tecnico a squadre

Ago 4, 2026
TOP NEWS

Agli Europei di fondo oro per Taddeucci e bronzo per Caponi nella 10 km donne

Ago 4, 2026
TOP NEWS

Ritrovato nel lago di Vico il corpo del marito della ministra Roccella

Ago 4, 2026