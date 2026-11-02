IN EVIDENZA

I rischi dell’AI fisica, perché servono regole e confini

Di

Nov 2, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Con l’intelligenza fisica un errore può diventare ancor più pericoloso di quanto non lo sia con con l’intelligenza artificiale digitale. Serve soprattutto pensare ai limiti che noi dobbiamo dare. Bisogna imporre dei confini che siano adeguati, quindi diventa un problema di corretta progettazione, autorizzazioni e controlli e di governance che sia ben definita”. A dirlo Monica Billio, professoressa di Econometria all’Università Ca’ Foscari Venezia e coordinatrice del Centro TranspArEEnS.

fsc/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Fondazione Brescia Musei, Direttore “Bilancio sociale strumento di trasparenza”

Nov 2, 2026
IN EVIDENZA

Fondazione Brescia Musei, Direttore Karadjov “Una grande mostra per il bicentenario”

Nov 2, 2026
IN EVIDENZA

Dall’assistenza ai clienti agli umanoidi, così l’IA cambia le aziende

Nov 2, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

“King Kimi”, “Il re più giovane”, la stampa mondiale esalta Antonelli

Nov 2, 2026
TOP NEWS

Fondazione Brescia Musei, 400mila fruitori l’anno e una grande mostra in arrivo

Nov 2, 2026
IN EVIDENZA

Fondazione Brescia Musei, Direttore “Bilancio sociale strumento di trasparenza”

Nov 2, 2026
IN EVIDENZA

Fondazione Brescia Musei, Direttore Karadjov “Una grande mostra per il bicentenario”

Nov 2, 2026