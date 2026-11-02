I rischi dell’AI fisica, perché servono regole e confini

MILANO (ITALPRESS) – “Con l’intelligenza fisica un errore può diventare ancor più pericoloso di quanto non lo sia con con l’intelligenza artificiale digitale. Serve soprattutto pensare ai limiti che noi dobbiamo dare. Bisogna imporre dei confini che siano adeguati, quindi diventa un problema di corretta progettazione, autorizzazioni e controlli e di governance che sia ben definita”. A dirlo Monica Billio, professoressa di Econometria all’Università Ca’ Foscari Venezia e coordinatrice del Centro TranspArEEnS.

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