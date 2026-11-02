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Dall’assistenza ai clienti agli umanoidi, così l’IA cambia le aziende

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Nov 2, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Gli studi disponibili evidenziano che l’IA generativa e la riorganizzazione aziendale aumentano subito produttività e profitti, ad esempio nella gestione clienti e nelle imprese industriali come da analisi di Banca d’Italia. Più complessa è l’introduzione dei robot umanoidi, che tendono a sostituire l’uomo in ambiti delicati come l’assistenza agli anziani. I reali benefici complessivi andranno però valutati nel lungo periodo, per comprendere i veri effetti sull’assetto delle aziende”. A dirlo Agar Brugiavini, professoressa di Economia all’Università Ca’ Foscari Venezia, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.

fsc/gsl

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