Fondazione CRAL: 90.000 euro per la nuova illuminazione del campanile del Duomo

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha stanziato un importante contributo di 89.670 euro, approvato all’unanimità dal cda su proposta del presidente Paolo Arrobbio, in favore della Cattedrale di Alessandria valorizzandone il campanile attraverso un nuovo sistema di illuminazione architetturale a LED, ad alta efficienza energetica ed a bassissimo consumo, progettato per esaltarne la verticalità, i volumi e gli elementi architettonici, mantenendo i corpi illuminanti non visibili dall’esterno.

LE PAROLE – Così il presidente Arrobbio: “La Parrocchia San Pietro in Cattedrale ci ha sottoposto un progetto di assoluto rilievo e interesse per tutta la nostra comunità. Il campanile della Cattedrale, con i suoi 106 metri di altezza, rappresenta uno degli elementi architettonici più significativi e riconoscibili della città, importante punto di riferimento nel panorama urbano di Alessandria. L’intervento consentirà di aumentarne la visibilità anche nelle ore serali, contribuendo a valorizzare l’edificio religioso e il centro cittadino. Per la nostra Fondazione si tratta di un intervento che ben si colloca all’interno della strategia messa in campo per una forte valorizzazione del capoluogo, oltre che del resto della provincia, con l’obiettivo di rendere l’Alessandrino un territorio sempre più accogliente e capace di valorizzare il suo enorme patrimonio artistico e culturale, volàno attrattivo che contribuisce alla crescita dei flussi turistici e dell’economia locale”.

Paolo Arrobbio, presidente Fondazione CRAL