IN EVIDENZA

HIV, migliorano cure e qualità di vita ma sfide ancora aperte

Di

Ott 2, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Modernizzare i percorsi dell’HIV, dalla prevenzione alla terapia, per intercettare i bisogni ancora non soddisfatti e avvicinarsi agli obiettivi internazionali al 2030. È questo il tema al centro del secondo tavolo di HIV-LAB Lombardia: il progetto – realizzato da CREMS e Summeet nell’ambito della partnership Health Sinergy e con il contributo non condizionante di ViiV Healthcare – si è svolto a Palazzo Pirelli, a Milano con il coinvolgimento di infettivologi, farmacisti ospedalieri, istituzioni, professionisti sanitari, mondo accademico e terzo settore.

f12/fsc/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Ceccaroni “Giocare per il Palermo è qualcosa di speciale, città unica”

Ott 2, 2026
IN EVIDENZA

Segre “La partita al Barbera contro il ManCity da brividi, indimenticabile”

Ott 2, 2026
IN EVIDENZA

Sede unica a Firenze per Findomestic, inaugurato il “Giglio”

Ott 2, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Completata la perforazione della galleria sottomarina più lunga della Cina

Ott 2, 2026
TOP NEWS

HIV, modernizzare prevenzione e terapie per avvicinarsi agli obiettivi 2030

Ott 2, 2026
IN EVIDENZA

HIV, migliorano cure e qualità di vita ma sfide ancora aperte

Ott 2, 2026
IN EVIDENZA

Ceccaroni “Giocare per il Palermo è qualcosa di speciale, città unica”

Ott 2, 2026