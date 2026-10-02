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Ceccaroni “Giocare per il Palermo è qualcosa di speciale, città unica”

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Ott 2, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “La maglia del Palermo è veramente qualcosa di difficile da spiegare: siamo in Serie B, ma giochiamo e lavoriamo per una squadra e un pubblico di Serie A: ogni giorno cerchiamo di dare il meglio per far felice una città intera, sappiamo che qui non ci sono solo i 35mila che vengono allo stadio ma persone che in tutta la città, ogni volta che andiamo in giro, cercano di farci stare bene e hanno sempre una parola positiva per tutti”. In queste parole il difensore rosanero, Pietro Ceccaroni, prova a riassumere il legame speciale tra la piazza e il la squadra. “Un trattamento come quello che ho avuto qui a Palermo non mi era mai capitato in carriera: sono legatissimo a questa città, dove è nata anche la mia bimba”, ha aggiunto il giocatore in occasione dell’annuncio della proroga di un ulteriore mese della esposizione della mostra fotografica per i 125 anni di storia del club, presso la Biblioteca centrale della Regione Siciliana.
xd8/ari/gtr/red

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