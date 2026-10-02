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Sede unica a Firenze per Findomestic, inaugurato il “Giglio”

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Ott 2, 2026


FIRENZE (ITALPRESS) – Si chiama “Giglio”, è stata costruita nel quartiere di Novoli e accoglie 1.300 postazioni di lavoro, si sviluppa su 5 livelli, per una superficie di circa 30 mila metri quadrati tra uffici e servizi: è la nuova sede inaugurata a Firenze da Findomestic, che riunito 4 edifici e i suoi 1.300 dipendenti in un unico complesso all’insegna della sostenibilità. Nel nuovo complesso sono presenti oltre 4.000 metri quadri di verde con accesso a servizi come asilo nido, palestra e centro medico per agevolare l’organizzazione dei dipendenti e delle loro famiglie. Il progetto, sviluppato da Mantero Associati e Progetto CMR, ha ottenuto la certificazione di sostenibilità LEED Platinum
f53/fsc/gtr

(video in collaborazione con Findomestic)

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