IN EVIDENZA

Segre “La partita al Barbera contro il ManCity da brividi, indimenticabile”

Di

Ott 2, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “La gara con il Manchester City è stata qualcosa di magico, già dalla sera prima con la cena insieme a tutti i dirigenti del City Football Group: è stato un momento che ci porteremo dietro per tutta la nostra vita, poi anche la partita è stata da brividi. Già scendere in campo in campionato è qualcosa di emozionante, quella partita la racconteremo ai nostri figli: ringraziamo la società per aver organizzato uno spettacolo del genere, perché misurarci con simili campioni non capita spesso”. Così il centrocampista del Palermo, Jacopo Segre, intervenuto durante un evento riguardante la mostra fotografica “Palermo 125” che resterà ancora in esposizione per un altro mese alla Biblioteca centrale della Regione Siciliana.
xd8/ari/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

HIV, migliorano cure e qualità di vita ma sfide ancora aperte

Ott 2, 2026
IN EVIDENZA

Ceccaroni “Giocare per il Palermo è qualcosa di speciale, città unica”

Ott 2, 2026
IN EVIDENZA

Sede unica a Firenze per Findomestic, inaugurato il “Giglio”

Ott 2, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Completata la perforazione della galleria sottomarina più lunga della Cina

Ott 2, 2026
TOP NEWS

HIV, modernizzare prevenzione e terapie per avvicinarsi agli obiettivi 2030

Ott 2, 2026
IN EVIDENZA

HIV, migliorano cure e qualità di vita ma sfide ancora aperte

Ott 2, 2026
IN EVIDENZA

Ceccaroni “Giocare per il Palermo è qualcosa di speciale, città unica”

Ott 2, 2026