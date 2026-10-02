Segre “La partita al Barbera contro il ManCity da brividi, indimenticabile”





PALERMO (ITALPRESS) – “La gara con il Manchester City è stata qualcosa di magico, già dalla sera prima con la cena insieme a tutti i dirigenti del City Football Group: è stato un momento che ci porteremo dietro per tutta la nostra vita, poi anche la partita è stata da brividi. Già scendere in campo in campionato è qualcosa di emozionante, quella partita la racconteremo ai nostri figli: ringraziamo la società per aver organizzato uno spettacolo del genere, perché misurarci con simili campioni non capita spesso”. Così il centrocampista del Palermo, Jacopo Segre, intervenuto durante un evento riguardante la mostra fotografica “Palermo 125” che resterà ancora in esposizione per un altro mese alla Biblioteca centrale della Regione Siciliana.

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