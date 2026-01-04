Governo, La Russa “Sciocco dire che dura tanto perché ha fatto poco”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo omaggio a Pinuccio Tatarella è un omaggio che Bari fa tutti gli anni e che io – sia quando sono qui, sia quando non ci sono – faccio nel mio animo e nel mio cuore. Pinuccio sicuramente è stato alla base della trasformazione e dell’evoluzione della nostra destra politica, che ha salde le proprie identità e le proprie radici, ma che ha saputo evolversi, cambiare e seguire i tempi senza rinunciare a niente della propria visione del mondo”. Lo ha affermato questo pomeriggio a Bari il presidente del Senato Ignazio La Russa, deponendo una corona di alloro per ricordare Pinuccio e Salvatore Tatarella a margine delle celebrazioni di FdI per il governo più longevo della storia della Repubblica. “Siamo riusciti a guadagnare anche questo primato simbolico della durata più lunga di un Governo, che non è di per sé il senso della bontà del percorso, ma è un indizio molto forte. Ci sarà un motivo se nessun altro Governo è stato così lungo”. “A chi dice che il Governo è durato tanto perché ha fatto poco, dico che è sciocco. È come nella favola dell’uva acerba di Fedro: non ci arrivano e allora dicono che noi ce l’abbiamo fatta perché non abbiamo fatto molto. È strano: uno che fa molto dura poco, mentre uno che, secondo loro, non fa niente dura molto”, conclude.

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