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Gemmato “Record di stabilità, superato il governo Berlusconi”

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Set 4, 2026


BARI (ITALPRESS) – “Quella di oggi per me è una vittoria nella misura in cui il popolo del centrodestra si riunisce a Bari, in Puglia, per celebrare un record, quello di stabilità nella storia della Repubblica di un governo. Superiamo il governo Berlusconi e, con grande ottimismo, ci proiettiamo verso il fine legislatura, nel quale racconteremo quanto fatto e continueremo a fare bene per gli italiani”. Lo ha affermato questo pomeriggio a Bari il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato a margine delle celebrazioni del giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana.

xa2/mgg/mca3

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