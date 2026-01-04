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Governo, Colosimo “Meloni grande leader, ora vincere le prossime elezioni”

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Set 4, 2026


BARI (ITALPRESS) – “Quella di Bari è sicuramente una scelta in continuità con la nostra storia, ma è soprattutto la festa di un grande leader, il presidente del Consiglio, che ci ha traghettato fino a qui con forza, coraggio e determinazione. Ora l’obiettivo è vincere le prossime elezioni”. Lo ha affermato a Bari la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo a margine delle celebrazioni del giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana.

xa2/mgg/mca3

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