Governo, Bignami “Con Meloni sapevamo che saremmo arrivati fino in fondo”

BARI (ITALPRESS) – “Non ci avrei creduto se mi avessero detto che oggi avremmo raggiunto questo traguardo né quando abbiamo iniziato distribuendo volantini e facendo i banchetti, né quando abbiamo iniziato la militanza universitaria, né quando ho iniziato questa avventura di Fratelli d’Italia. Credo che il momento in cui abbiamo cominciato a crederci davvero sia stato quando è nato il Governo, perché sapevamo che con Giorgia Meloni i lavori si portano sempre fino in fondo”. Lo ha affermato a Bari il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati Galeazzo Bignami a margine delle celebrazioni del giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana. “In Emilia Romagna – ha aggiunto proiettandosi al futuro – c’è una tradizione ormai quasi secolare di centrosinistra, se non fosse che le Regioni esistono dal 1970. La Puglia, però, ha dato figure importanti come Pinuccio Tatarella e credo che si debba tornare a quello spirito”.

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