Giustizia, nuova tappa a Sciacca per il progetto “Uffici di prossimità”





SCIACCA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Avvicinare la giustizia ai cittadini, a partire da quelli più fragili e da chi vive lontano dai tribunali. Fa tappa al tribunale Sciacca “Uffici di prossimità”, il progetto voluto dal Ministero della Giustizia e attuato dalla Regione Siciliana con il supporto di Formez per presentare i nuovi punti di riferimento sul territorio. Si tratta di sportelli aperti nei Comuni e collegati ai tribunali competenti che offrono orientamento e assistenza per le pratiche che non richiedono un avvocato e permettono di depositare istanze e ricorsi senza spostarsi fino al palazzo di giustizia.

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