IN EVIDENZA

Giochi Mediterraneo, Tamberi “Qui per la gente, è un oro che mi mancava”

Di

Set 1, 2026


TARANTO (ITALPRESS) – “Sono venuto qui per la gente, mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto”. Così Gianmarco Tamberi dopo la conquista della medaglia d’oro nel salto in alto ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. “Nel calendario non era facile inserire questa gara, perché a breve sarò a Bruxelles. Sono felice di aver vinto a Taranto, anche se il mio cerchio si era completato a Budapest”, ha il fuoriclasse azzurro delle Fiamme Oro. “È stata una pista pazzesca”, ha concluso Tamberi, sottolineando il valore speciale del successo conquistato davanti al pubblico di Taranto.

xt8/mc/mca3

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 2 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 1, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Giochi Mediterraneo, Tortu “Sono in finale, ma non è quello che volevo”

Set 1, 2026
IN EVIDENZA

Legge elettorale, Schlein”Ballottaggio inserito per disperazione, intollerabile”

Set 1, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Monviso, frana a ridosso del Rifugio Quintino Sella. Si cerca un escursionista

Set 2, 2026
TOP NEWS

Italia a 187 medaglie, Taranto 2026 è già sul podio della storia

Set 2, 2026
TOP NEWS

Colpaccio del Monza, 1-0 al Torino e ottavi di Coppa Italia col Milan

Set 2, 2026
IN EVIDENZA

Giochi Mediterraneo, Tamberi “Qui per la gente, è un oro che mi mancava”

Set 1, 2026