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Legge elettorale, Schlein”Ballottaggio inserito per disperazione, intollerabile”

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Set 1, 2026


GENOVA (ITALPRESS) – “Oggi il Governo ha fatto una mossa della disperazione: divisi come sono, hanno inserito all’ultimo il ballottaggio perché loro cambiano la legge elettorale a seconda del sondaggio che leggono il giorno prima. È un atteggiamento vergognoso che noi non accetteremo, continueremo a fare muro con le altre opposizioni, perché questo è un atteggiamento proprietario delle istituzioni che è intollerabile”. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, a margine della Festa dell’Unità di Genova.

xa8/trl/mca3

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