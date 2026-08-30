Giochi Mediterraneo, Fina argento nel giavellotto “Oggi l’Italia una certezza”

TARANTO (ITALPRESS) – Michele Fina conquista la medaglia d’argento nel lancio del giavellotto ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. “Abbiamo fatto un grande lavoro. Il giavellotto è una delle discipline più difficili e in cui c’è un maggiore rischio di
infortunio, ma con la costanza si può fare tutto”, ha dichiarato l’azzurro al termine della gara. Fina ha sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano e della continuità per raggiungere risultati di alto livello: “Con la costanza e il lavoro si possono ottenere grandi risultati, anche in una disciplina complessa come questa”. L’atleta ha poi parlato della crescita del movimento italiano:
“L’atletica italiana è migliorata molto. Oggi l’Italia è una certezza, non più una comparsa nel panorama internazionale”.
infortunio, ma con la costanza si può fare tutto”, ha dichiarato l’azzurro al termine della gara. Fina ha sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano e della continuità per raggiungere risultati di alto livello: “Con la costanza e il lavoro si possono ottenere grandi risultati, anche in una disciplina complessa come questa”. L’atleta ha poi parlato della crescita del movimento italiano:
“L’atletica italiana è migliorata molto. Oggi l’Italia è una certezza, non più una comparsa nel panorama internazionale”.
xt8/gm