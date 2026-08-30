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Carburanti, Osnato “Giusto aiutare adesso chi è più in difficoltà”

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Ago 30, 2026


RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) – “Lo sconto sulle accise è stato importante ma ora bisogna aiutare chi ha più difficoltà. Chi ha in garage una Ferrari può pagarsi la benzina. Chi è più in difficoltà o chi usa l’auto per lavoro deve continuare ad avere gli sgravi o avere dei buoni benzina che come noto sono detassabili e possono aiutare a superare la crisi”. Lo ha detto a margine di EtnaForum Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera.
(ITALPRESS). xo5/abr/red

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