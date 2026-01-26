IN EVIDENZA

Frana Niscemi, Galvagno “Situazione incredibile, c’è un’attenzione particolare”

Gen 26, 2026


NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – “Ho girato parecchi comuni della Sicilia e purtroppo la situazione è dovunque disastrosa, ma qui a Niscemi c’è una situazione veramente incredibile, dove ci sono anche moltissimi evacuati, pertanto c’è un’attenzione particolare”. Lo ha detto il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, incontrando i giornalisti a Niscemi, dove una frana sta interessando il comune del nisseno. Nel corso del sopralluogo, a cui ha partecipato anche il deputato regionale Totò Scuvera, il presidente Galvagno ha incontrato il sindaco Massimiliano Conti ed il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina. “Bisogna capire da dove viene il problema e cosa si può fare. Non è semplice trovare una soluzione, quindi cerchiamo di essere cauti nelle dichiarazioni, per evitare di buttare fumo negli occhi”, ha aggiunto. vbo/gsl/mca1
