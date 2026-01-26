IN EVIDENZA

Piantedosi “Su ICE polemica sul nulla, non opererà mai in Italia”

Gen 26, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “È una polemica sul nulla. Perché in questo momento gli americani, come tutte le delegazioni non hanno comunicato elenchi e tipologie di presenze che ci saranno al seguito delle delegazioni, cosa che avviene normalmente anche a parti rovesciate”. Lo ha detto, a proposito della notizia sulla presunta presenza degli agenti ICE ai giochi olimpici di Milano-Cortina, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in occasione della presentazione del libro “Dalla parte delle divise”, scritto insieme ad Annalisa Chirico. “ICE non opererà mai”, ha chiarito il ministro Piantedosi. “Mi sembra ovvio che siamo sufficientemente padroni della gestione dell’ordine pubblico, della sicurezza e del controllo sull’immigrazione. Se mai dovesse essere” ha detto ipoteticamente “che singole unità di personale, che sono formalmente appartenenti a qualsiasi delle articolazioni degli organismi di sicurezza americana dovessero arrivare in Italia espleteranno misure di protezione ravvicinate che non hanno nulla a che vedere con le cose che stanno generando la discussione. ICE in quanto tale non è stato comunicato né sarà presente in Italia”.

