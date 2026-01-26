IN EVIDENZA

Sala “No a ICE a Milano, incompatibile con la nostra gestione della sicurezza”

Di

Gen 26, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Io sono abbastanza stupito dall’atteggiamento del ministro Piantedosi. Prima dice che il problema c’è, poi dice stiamo facendo una polemica sul nulla. No, non è il nulla. Io credo che da primo cittadino di Milano e da italiano non vorrei proprio che questo corpo di polizia privata di fatto venga a Milano”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di un incontro con Azione sulla sicurezza urbana, commentando l’ipotesi che l’Ice statunitense venga in città durante le Olimpiadi di Milano Cortina. “È un corpo di polizia che agisce nella totale illegalità, a parte che uccide, ma in ogni caso agisce nell’illegalità – ha puntualizzato poi – . Vuol dire entrare nella casa di cittadini senza nessun mandato, il mandato se lo firmano loro. Per cui sono totalmente incompatibili con le nostre modalità per gestire la sicurezza. Veramente è stupefacente sentir dire che il problema non c’è. Il problema c’è, c’è eccome”. Quindi “mi pare che alla fine si stia arrivando a una smentita – come mo auguro – però certamente non penso che siano compatibili con i nostri modi per gestire una tematica delicata come quella della sicurezza, perché delicata lo è senz’altro. Io auspico fortemente che non passino le frontiere italiane”, ha concluso il primo cittadino.

xm4/pc/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Piantedosi “Su ICE polemica sul nulla, non opererà mai in Italia”

Gen 26, 2026
IN EVIDENZA

Campania, Fico “Ddl sul salario minimo primo provvedimento approvato da Giunta”

Gen 26, 2026
IN EVIDENZA

Conte “Minacce a Carabinieri vergogna, non basta convocare ambasciatore Israele”

Gen 26, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Sala “No a ICE a Milano, incompatibile con la nostra gestione della sicurezza”

Gen 26, 2026
IN EVIDENZA

Piantedosi “Su ICE polemica sul nulla, non opererà mai in Italia”

Gen 26, 2026
TOP NEWS

Usa, Trump “Io e Walz sulla stessa lunghezza d’onda”

Gen 26, 2026
TOP NEWS

Cina, previsto un Pil da 2.150 miliardi di dollari per l’area della Greater Bay

Gen 26, 2026