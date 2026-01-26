IN EVIDENZA

Frulli “Evolio Expo punto di riferimento per olio extravergine d’oliva italiano”

Di

Gen 26, 2026


BARI (ITALPRESS) – “Evolio è la fiera che ha l’obiettivo di essere il punto di riferimento nazionale e internazionale dell’olio extravergine d’oliva italiano. Abbiamo le competenze, il know how, la storia, per raccontare quello che è l’olio, un prodotto che ha molteplici caratteristiche e fa bene anche al benessere dell’uomo. Questa edizione vedrà oltre 150 espositori, 100 convegni con tematiche importanti, show cooking, talk e, soprattutto, oltre 50 buyer esteri che verranno qui e incontreranno aziende che parleranno di business e di olio italiano”. Lo ha detto il presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, alla conferenza stampa per la presentazione di Evolio Expo 2026, la seconda edizione della fiera di riferimento B2B del settore.

xa2/pc/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Evolio, Paolicelli “Produzione di olio importante per la Puglia”

Gen 26, 2026
IN EVIDENZA

Maltempo, Occhiuto “In Calabria stimiamo 300 milioni di danni”

Gen 26, 2026
IN EVIDENZA

Maltempo, Todde “Prima stima dei danni in Sardegna intorno ai 200 milioni”

Gen 26, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina accelera sullo sviluppo di sistemi di previsione per eventi meteo estremi

Gen 26, 2026
TOP NEWS

Maltempo, Meloni “Italia ancora più unita nell’affrontare le emergenze”

Gen 26, 2026
TOP NEWS

Tajani fa convocare ambasciatore Israele per i 2 carabinieri fermati dai coloni

Gen 26, 2026
IN EVIDENZA

Frulli “Evolio Expo punto di riferimento per olio extravergine d’oliva italiano”

Gen 26, 2026