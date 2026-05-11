IN EVIDENZA

Focus Salute – Il trio diabolico, endometriosi-cistite-vulvodinia

Di

Mag 11, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Trio diabolico: perché endometriosi, cistite e vulvodinia possono comparire in un’unica donna devastandole la vita? Quali sono i denominatori comuni di questo trio sottovalutato e pericoloso? Perché il ritardo diagnostico è il primo fattore causale di una patologia complessa che diventa poi molto difficile da risolvere? Nel centotrentacinquesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i fattori che predispongono a un’infiammazione progressiva che coinvolge gli organi pelvici interni, la vescica e la vulva, e le strategie per anticipare la diagnosi.

sat/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

PetNews Magazine – 11/5/2026

Mag 11, 2026
IN EVIDENZA

Cina, droni in azione per favorire il rimboschimento nel Gansu

Mag 11, 2026
IN EVIDENZA

Agricoltura, Giansanti “Aziende che investono in sostenibilità più competitive”

Mag 11, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

FTI Consulting nomina Emanuele Grasso alla guida delle attività in Italia

Mag 11, 2026
IN EVIDENZA

PetNews Magazine – 11/5/2026

Mag 11, 2026
IN EVIDENZA

Cina, droni in azione per favorire il rimboschimento nel Gansu

Mag 11, 2026
IN EVIDENZA

Agricoltura, Giansanti “Aziende che investono in sostenibilità più competitive”

Mag 11, 2026