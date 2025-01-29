IN EVIDENZA

Fipav, Manfredi "Sistema volley italiano funziona"

Set 29, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Di giocate ne abbiamo viste tante. Abbiamo giocato una bella pallavolo, l’immagine è quella di ragazze e ragazzi sorridenti che hanno fatto innamorare l’Italia per il modo di esprimersi, il modo di giocare e il modo di essere. Per noi è importante questo: portare fuori la consapevolezza che la pallavolo è lo sport di tutti”. Lo ha detto all’Italpress il presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi all’aeroporto di Fiumicino, dove è atterrata la nazionale maschile di volley campione del mondo. “Le motivazioni uno le ha dentro, come si è visto nella finale maschile e in quella femminile. È importante riuscire a superare le difficoltà. L’obiettivo dell’Italia è partecipare alle competizioni e giocarsi una medaglia. Non succede niente per caso, questo è poco ma sicuro: ci sono investimenti, c’è l’impegno, il lavoro dei tecnici, della federazione e un sistema che sta funzionando”, ha aggiunto.

