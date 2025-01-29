IN EVIDENZA Politica Video

Marche, Acquaroli vince le elezioni: “Determinati a continuare il lavoro”

Di

Set 29, 2025


ANCONA (ITALPRESS) – “Ringrazio la nostra classe dirigente, del centrodestra marchigiano, che è stata unita e coesa nella sfida di una terra, In questi cinque anni abbiamo iniziato ad affrontare in maniera approfondita, cercando una discontinuità con il governo precedente. E’ stato un lavoro importante, abbiamo avuto tante soddisfazioni, e intorno alla coalizione di questi cinque anni si sono unite tante forze civiche”. Così il neo riconfermato presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, parlando dal suo comitato elettorale. “Ringrazio anche il governo nazionale che in questi anni ha dato sempre il giusto ascolto alla nostra Regione. Siamo determinati a continuare il lavoro iniziato”, ha aggiunto.

sat/mca2
Fonte video: pagina Facebook Francesco Acquaroli

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Palazzo Chigi: “La proposta di Trump può rappresentare una svolta per Gaza”

Set 30, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Trump presenta il piano per la pace a Gaza: “Netanyahu lo ha accettato”

Set 30, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 30 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 29, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Giovani

Servizio Civile Agricolo: 2 posti disponibili tra Alessandria e Asti, candidature fino al 15 ottobre

Set 30, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: la Lazio sbanca Marassi 3-0, Genoa ko

Set 30, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Palazzo Chigi: “La proposta di Trump può rappresentare una svolta per Gaza”

Set 30, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Trump presenta il piano per la pace a Gaza: “Netanyahu lo ha accettato”

Set 30, 2025