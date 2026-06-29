Fancy Food, Lollobrigida “Governo sostiene imprese, export negli Usa positivo”





NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il nostro Governo sta accompagnando gli imprenditori in tutto il mondo e, naturalmente, anche nei mercati consolidati come quello degli Stati Uniti, per ampliare ulteriormente la domanda dei nostri prodotti. Inoltre, il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell’UNESCO rappresenta un risultato straordinario”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida a margine del Summer Fancy Food Show di New York. “Il bilancio delle nostre esportazioni verso gli Stati Uniti – prosegue – è positivo. Ci confrontiamo, naturalmente, con un quadro geopolitico internazionale molto complesso. L’inflazione incide sul potere d’acquisto anche dei consumatori statunitensi, soprattutto per beni di alta qualità come i nostri prodotti. Inoltre, l’incertezza legata al sistema tariffario ha in parte condizionato il mercato. Nonostante queste difficoltà, le nostre imprese non solo continuano a mantenere la propria posizione, ma rafforzano anche la loro capacità di competere e di crescere sui mercati internazionali”.

mgg/gtr