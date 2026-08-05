Vannacci “Futuro Nazionale non questua voti, valori non sono negoziabili”

ROMA (ITALPRESS) – “Futuro Nazionale non questua voti, e non questua posizioni a nessuno, rimane fermo sui propri principi,valori e ideali che non sono negoziabili”. Lo ha detto Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, a margine di unaconferenza stampa alla Camera. “Il ruolo che preferisco giocare è quello di sestante” ha aggiunto Vannacci “di forza politica che èin grado di fare il punto nave, di riportare un’alleanza di centrodestra sulla rotta giusta, sugli stessi obiettivi che questaalleanza si era data all’inizio del mandato”.

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