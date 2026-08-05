Vannacci “Futuro Nazionale non questua voti, valori non sono negoziabili”

ROMA (ITALPRESS) – “Futuro Nazionale non questua voti, e non questua posizioni a nessuno, rimane fermo sui propri principi,
valori e ideali che non sono negoziabili”. Lo ha detto Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, a margine di una
conferenza stampa alla Camera. “Il ruolo che preferisco giocare è quello di sestante” ha aggiunto Vannacci “di forza politica che è
in grado di fare il punto nave, di riportare un’alleanza di centrodestra sulla rotta giusta, sugli stessi obiettivi che questa
alleanza si era data all’inizio del mandato”.
valori e ideali che non sono negoziabili”. Lo ha detto Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, a margine di una
conferenza stampa alla Camera. “Il ruolo che preferisco giocare è quello di sestante” ha aggiunto Vannacci “di forza politica che è
in grado di fare il punto nave, di riportare un’alleanza di centrodestra sulla rotta giusta, sugli stessi obiettivi che questa
alleanza si era data all’inizio del mandato”.
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