Epatiti virali, prevenzione e vaccini restano le armi più efficaci

ROMA (ITALPRESS) – Le epatiti virali sono infezioni che colpiscono il fegato e sono causate principalmente dai virus A, B, C, D ed E. Ancora rappresentano una delle principali cause di morte per malattie infettive: secondo l’Organizzazione mondiale della sanità nel 2024 circa 287 milioni di persone convivevano con un’infezione cronica da epatite B o C, causa di 1,3 milioni di decessi. “Le epatiti sono infiammazioni del fegato che possono essere acute o croniche: in quest’ultimo caso possono portare alla cirrosi e, nei casi più gravi, al cancro, sono causate da almeno cinque virus che hanno un effetto tossico nel fegato, innescano una risposta immunitaria e generano infiammazione: la cirrosi viene causata da una serie di cicatrici che si generano nel fegato in seguito proprio a un’infiammazione cronica”. Così Mario Mondelli, professore emerito di Malattie infettive presso l’Università di Pavia, intervistato per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

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