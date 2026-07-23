IN EVIDENZA

Epatiti virali, prevenzione e vaccini restano le armi più efficaci

Di

Lug 23, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Le epatiti virali sono infezioni che colpiscono il fegato e sono causate principalmente dai virus A, B, C, D ed E. Ancora rappresentano una delle principali cause di morte per malattie infettive: secondo l’Organizzazione mondiale della sanità nel 2024 circa 287 milioni di persone convivevano con un’infezione cronica da epatite B o C, causa di 1,3 milioni di decessi. “Le epatiti sono infiammazioni del fegato che possono essere acute o croniche: in quest’ultimo caso possono portare alla cirrosi e, nei casi più gravi, al cancro, sono causate da almeno cinque virus che hanno un effetto tossico nel fegato, innescano una risposta immunitaria e generano infiammazione: la cirrosi viene causata da una serie di cicatrici che si generano nel fegato in seguito proprio a un’infiammazione cronica”. Così Mario Mondelli, professore emerito di Malattie infettive presso l’Università di Pavia, intervistato per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

col3/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Malattia durante le ferie, diritti e recupero dei giorni

Lug 23, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Negozi aperti, saldi, cibo e musica al Quartiere Cristo, domani venerdì 24 luglio

Lug 23, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

A Roma traffico illecito di moto nei container: 3 fermi e 2 denunce

Lug 23, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Malattia durante le ferie, diritti e recupero dei giorni

Lug 23, 2026
IN EVIDENZA

Epatiti virali, prevenzione e vaccini restano le armi più efficaci

Lug 23, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Negozi aperti, saldi, cibo e musica al Quartiere Cristo, domani venerdì 24 luglio

Lug 23, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Mafia e rifiuti a Verbania, blitz dei carabinieri con 8 arresti e sequestri

Lug 23, 2026