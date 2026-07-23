TOP NEWS

Mafia e rifiuti a Verbania, blitz dei carabinieri con 8 arresti e sequestri

Di

Lug 23, 2026

VERBANIA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania e del Gruppo Forestale di Verbania hanno eseguito 8 ordinanze di custodia cautelare, nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino. Il provvedimento include anche diverse perquisizioni e il sequestro preventivo di quote societarie.

Le persone coinvolte sono accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico illecito di rifiuti, intestazione fittizia di quote societarie, trasferimento fraudolento di valori, usura aggravata, nonchè detenzione e porto illegale di armi da fuoco.

L’imponente blitz sul territorio ha visto l’impiego complessivo di circa 80 Carabinieri appartenenti ai Comandi Provinciali di Verbania, Torino e Novara, affiancati dal Gruppo Carabinieri Forestali di Verbania e dal Nucleo Antisofisticazione Monetaria di Milano.

Per garantire la copertura delle operazioni, sono stati inoltre impiegati il 2° Nucleo Elicotteri di Orio al Serio, le unità del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Volpiano e i militari del 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte”.

– Foto: Ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Scoperto traffico illecito di moto nei container a Roma, 3 fermi e 2 denunce

Lug 23, 2026
TOP NEWS

Italpress rafforza presenza in Usa, corner tv a Times Square con Piazza Italia

Lug 20, 2026
Costume & Società Economia IN EVIDENZA TOP NEWS

TFR: da oggi scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare

Lug 1, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Mafia e rifiuti a Verbania, blitz dei carabinieri con 8 arresti e sequestri

Lug 23, 2026
TOP NEWS

Scoperto traffico illecito di moto nei container a Roma, 3 fermi e 2 denunce

Lug 23, 2026
IN EVIDENZA

A Roma traffico illecito di moto nei container: 3 fermi e 2 denunce

Lug 23, 2026
IN EVIDENZA

Estorsione aggravata e traffico di rifiuti a Verbania, 8 arresti e sequestri

Lug 23, 2026