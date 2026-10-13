Eicma, Zoppas “Raddoppiati i buyer, è una fiera che parla molto internazionale”

MILANO (ITALPRESS) – Matteo Zoppas, presidente di Ice, ha voluto ricordare che per Eicma “quest’anno abbiamo raddoppiati i buyer perché c’è una particolare attenzione al Made in Italy e quindi del governo, a partire dal Presidente Giorgia Meloni, dalla Farnesina col Ministro Antonio Tajani e anche chi si occupa dell’industria col Ministro Urso”. “Bisogna dire che una fiera come questa, con 600.000 visitatori molti stranieri, e soprattutto con un 74% di internazionalità come brand presenti, parla molto internazionale e dà una grossa opportunità non solo alle nostre case produttrici di motocicli e ciclomotori, ma di componentistica e di filiera di affermarsi sul panorama internazionale”, ha aggiunto.(ITALPRESS)

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