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Milano, Sala “Su sicurezza candidati facciano proposte, non solo diagnosi”

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Ott 13, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Sul tema della sicurezza nella città di Milano in vista delle elezioni comunali della prossima primavera “da un lato dico a tutti i candidati basta diagnosi e fate proposte. Dall’altra capisco che un po’ non è semplice ed è ancora presto. Mi aspetto che su un tema così sensibile, perché è una questione importante, arrivino proposte anche dai candidati, da una parte e dall’altra”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell’intitolazione di Largo Fo vicino alla fermata Sforza-Policlinico della linea 4 della metropolitana, accanto all’Università degli studi. “Noi continuiamo a fare la nostra parte e continuiamo, purtroppo, anche a assistere a situazioni non piacevoli, l’ultima oggi via Tibaldi. Per cui c’è continuamente da lavorare”, ha concluso.(ITALPRESS).

xh7/azn/trl

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