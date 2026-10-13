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Arriva in Italia un anticorpo monoclonale per prevenire l’RSV nei neonati

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Ott 13, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Svolta nella cura del Virus respiratorio sinciziale nei neonati. Dopo l’approvazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco, arriva in Italia Clesrovimab, il nuovo anticorpo monoclonale di MSD per la prevenzione dell’RSV, una delle infezioni stagionali più diffuse e una delle principali cause di ospedalizzazione nei primi mesi di vita, con un impatto profondo sui neonati, sulle famiglie e sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Delle nuove opportunità di protezione specifica e dell’innovazione in questo campo se ne è parlato nel corso di un incontro a Roma
mec/fsc/azn

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