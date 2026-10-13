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Eicma, Bozzetti “Milano punto d’incontro dell’industria delle due ruote”

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Ott 13, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Per la prima volta EICMA occuperà dieci padiglioni del quartiere fieristico di Rho. Un traguardo che rafforza il ruolo di Milano come punto d’incontro per l’industria mondiale delle due ruote e offre alle imprese italiane una straordinaria occasione per valorizzare ciò che le rende riconoscibili nel mondo: qualità manifatturiera, competenze tecniche, design e innovazione”. Lo ha detto Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano, in occasione della presentazione a Palazzo Lombardia di EICMA 2026, l’esposizione del mondo delle due ruote in programma a Rho Fiera dal 3 all’8 novembre prossimo. “Per Fondazione Fiera Milano accompagnare questo sviluppo significa investire nel quartiere fieristico e nella sua capacità di accogliere manifestazioni sempre più articolate, nelle quali esposizione, business ed esperienze dal vivo si integrano – ha aggiunto – La crescita di EICMA porta sul territorio imprese, professionisti e visitatori da tutto il mondo, con ricadute sull’ospitalità, sulla ristorazione, sui trasporti e sui servizi. Un legame tra fiere e città che vogliamo rafforzare anche attraverso My Fair Plus, il progetto con cui Fondazione Fiera Milano punta a estendere l’esperienza fieristica oltre i padiglioni, coinvolgendo i visitatori nell’offerta culturale e nelle opportunità del territorio. È così che la forza internazionale delle nostre manifestazioni diventa valore per il Made in Italy, per Milano e per la Lombardia”.(ITALPRESS).

xh7/trl/gsl

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