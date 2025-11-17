IN EVIDENZA

EGPA, un Libro Bianco dà voce ai pazienti e chiama le istituzioni all’azione

Nov 17, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Una vasculite sistemica rara che colpisce i vasi sanguigni di piccole e medie dimensioni. È la Granulomatosi Eosinofìlica con Poliangioìte – EGPA, malattia autoimmune in passato nota come sindrome di Churg-Strauss. L’Associazione Pazienti Sindrome di Churg Strauss (APACS) ha realizzato un Libro Bianco, con il sostegno di GSK. Un’occasione per i pazienti di dare voce al proprio vissuto e alle proprie istanze. Per i clinici è un invito alla collaborazione e a rafforzare il dialogo. Per le istituzioni una vera e propria agenda operativa.

