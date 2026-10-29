Ecco il “Generali Stadium”, la nuova casa di Inter e Milan





MILANO (ITALPRESS) – Il nuovo stadio di Milano si farà e si chiamerà “Generali Stadium” con la nota compagnia di assicurazioni che si è assicurata il prestigioso naming right del nuovo impianto. Al Castello Sforzesco è stato presentato, con istituzioni e personalità (oltre alle dirigenze al completo di Milan e Inter) invitate per un momento altamente simbolico, il progetto ufficiale del nuovo stadio della città, la cui costruzione inizierà nella seconda metà del prossimo anno e terminerà nel 2031, in tempo per la stagione 2031/32 e per ospitare le gare di Euro 2032. Il progetto del nuovo San Siro porta la firma di Foster+Partners e a Manica, i due studi di architettura di fama internazionale scelti dai club per dare vita al nuovo impianto, del quale adesso si conoscono anche tutti i dettagli.

ari/mca3 (fonte video: uffici stampa Inter e Milan)