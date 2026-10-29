IN EVIDENZA

Mattarella riceve la presidente del Costa Rica, “Lunga amicizia”

Di

Ott 29, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale la presidente della Repubblica di Costa Rica, Fernandez Delgado. Era presente il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli. “Benvenuta, anche alla sua delegazione che la accompagna”, ha detto il capo dello Stato. “Abbiamo un lungo rapporto di amicizia crescente, mi sembra siano 162 anni di rapporti tra Costa Rica e Italia, sempre conditi di amicizia e collaborazione. Mi auguro che con la sua presenza faccia crescere ulteriormente la nostra collaborazione”, ha aggiunto Mattarella.
(ITALPRESS).

ads/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Cina, prende forma il progetto solare con accumulo termico da 1.500 MW

Ott 29, 2026
IN EVIDENZA

Cina, 110 robot umanoidi stabiliscono un record mondiale di danza

Ott 29, 2026
IN EVIDENZA

Cina, è operativa la più lunga linea metro circolare del Paese

Ott 29, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Mattarella riceve la presidente del Costa Rica, “Lunga amicizia”

Ott 29, 2026
IN EVIDENZA

Cina, prende forma il progetto solare con accumulo termico da 1.500 MW

Ott 29, 2026
TOP NEWS

Osteoporosi, presentato il policy paper per l’equità di accesso alle cure

Ott 29, 2026
TOP NEWS

La Cina eroga 800 miliardi di yuan in strumenti finanziari per gli investimenti

Ott 29, 2026